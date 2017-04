Nina Moric, foto in posa davanti alla sede di Casapound. L'ironia del web: "Il nero sfina"

Sabato 8 Aprile 2017, 09:27

L'aveva dichiarato: «Potrei candidarmi con Casapound». Nina Moric, la modella croata ex moglie di Fabrizio Corona sembra proprio fare sul serio. Due giorni fa una foto in posa (ovviamente vestita di nero) davanti alla sede romana del partito ha fatto il giro del web. Nello scatto Nina ammicca davanti alla scritta gigante "Casapound" con la didascalia «Roma dolce Roma». E neanche a dirlo fioccano i commenti. «Ecco cosa intendeva quando diceva “ma ho anche dei difetti”», posta Simone. «Grande Nina, la prossima tappa del tour “il degrado d’italia”?», commenta sotto un altro utente. Tanti militanti di CasaPound, invece, sono molto entusiasti per lo scatto. Su Twitter però scoppia l’ironia: «Il nero sfina», cinguetta qualche utente. E ancora: «Penso ti sia arrivato il silicone al cervello»L'idea di Nina Moric di candidarsi con Casapound è di un mese fa: «Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato. Sicuramente è una proposta molto interessante, sia da parte loro, che sono molto curiosi, che da parte mia. È reciproca la cosa - aveva dichiarato - La gente si è fatta una idea molto sbagliata su di loro, sono poco in vista, invece con me magari avrebbero una occasione, una opportunità, di dimostrare che le cose le sanno fare. Loro parlano poco e fanno molto di più». Chissà come andrà a finire.

