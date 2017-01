Vent'anni fa moriva Ivan Graziani, tante le iniziative che lo ricorderanno nel 2017

Domenica 1 Gennaio 2017, 11:36

Nella notte di Capodanno del 1997 moriva a 51 anni Ivan Graziani, sconfitto da un tumore, nella sua casa di Novafeltria, allora nel Pesarese e oggi in provincia di Rimini.Nel 2017 sarà ricordato con varie iniziative: tra le prime ufficiali, il 27 gennaio al teatro comunale di Teramo, sua città natale, una speciale edizione del 'Pigro', da una delle sue più celebri canzoni, evento che ogni anno raduna migliaia di appassionati in una serata-tributo con la partecipazione di famosi artisti, ospitati sul palco dai figli Tommy e Filippo Graziani.Sempre il 27 gennaio Sony Music pubblicherà un cofanetto triplo, 'Rock e ballate per quattro stagioni', che raccoglierà in due Cd i successi del cantautore e in un terzo, da collezione, alcuni duetti, le collaborazioni e il materiale originale pubblicato postumo. E per tutto l'anno Tommy Graziani e Gigi Bischi continueranno il tour della cover band ufficiale, 'Pigro in Tour', con musicisti che hanno accompagnato Graziani in tour e in studio.

