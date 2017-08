Sinead O'Connor annuncia un nuovo ricovero: "Sono completamente distrutta"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I fan di Sinead O'Connor non possono non essere preoccupati per la depressione che sta attanagliando la celebre cantante irlandese. Se qualche giorno fa, infatti, la star aveva ammesso di avere tendenze suicide, oggi la diretta interessata ha rincarato la dose facendo il punto sulla sua situazione, una di quelle che non si augurerebbero a nessuno.«Sono completamente distrutta. Di nuovo. Dovrò tornare in ospedale, non sono riuscita a dormire per tutta la notte. Vivo un incubo» - ha spiegato, visibilmente stanca e provata, la cantante in un video pubblicato su Facebook - «Non riesco a farcela al di fuori dell'ospedale, dovrò tornarci e senza i miei bambini, i miei familiari e il mio iPad, non sarà facile».La decisione di farsi ricoverare di nuovo è stata inevitabile: «Tutto questo è insopportabile, ma non riesco a vivere a casa. Starò bene, l'ospedale è bello e ha un personale fantastico. L'ambulanza sta per venire a prendermi, quindi ricominciamo». Alla fine del video, la cantante ha anche offerto una performance del brano 'Tomorrow from Annie'.La cantante di 'Nothing compares 2 U', da almeno dieci anni, soffre di depressione e disturbo bipolare. Come riporta Metro.co.uk , l'anno scorso sparì nel nulla dopo aver annunciato il suicidio, gettando nel panico la famiglia e i fan, ma fu ritrovata e ricoverata in ospedale. In questi mesi Sinead è entrata e uscita da varie cliniche, ma non è ancora riuscita a gestire la sua battaglia contro i demoni nella sua testa.