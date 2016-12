Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:40

Spot the difference. ❣️ Una foto pubblicata da Sara Daniele (@saradanielee) in data: 20 Dic 2016 alle ore 09:34 PST

Una foto pubblicata da Sara Daniele (@saradanielee) in data: 19 Dic 2016 alle ore 10:32 PST

"Spot the difference" ovvero "". Queste le parole che accompagnano lapostata ieri suda, la figlia del cantante. Si tratta di undella figlia nell'avvicinarsi del secondo anniversario della morte del popolare artista napoletano, che ricorrerà il 4 gennaio.Sara ha lo stesso identico look del padre nella foto., la somiglianza si può notare molto facilmente, soprattutto nell'espressione, del tutto simile a quella del padre.La figlia 20enne di Pino, molto attiva su Instagram, era stata protagonista delle cronache estive qualche mese fa, in vacanza al mare a Formentera con l'altra figlia illustre,

© RIPRODUZIONE RISERVATA