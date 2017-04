Samuel dei Subsonica, Bosso e Greg: riesplode la stagione live del Nabilah

Martedì 11 Aprile 2017, 10:27

NAPOLI - Una nuova stagione da vivere con i suoi concerti live e dj set, nuove direzioni artistiche, partner di prestigio. Riecco il Nabilah, in via Spiaggia Romana, Licola, locale tra i più suggestivi di Napoli e dintorni. La programmazione artistica è in costruzione ma già nelle prime date in calendario si preannuncia molto interessante. Dopo il Nabilah Opening Day con Todd Terry, arriveranno Capitan Capitone e i Parenti della Sposa e Riva Starr (17 aprile), Giuliano Palma in concerto (25 aprile), Peppe Servillo in trio con Javier Girotto (sax soprano, baritono, clarinetto basso, e flauti andini) e Natalio Mangalavite (pianoforte , tastiere e voce) in programma domenica 7 maggio; Greg (del duo Lillo & Greg) & The Frigidaires (21 maggio); Walter Ricci feat Fabrizio Bosso (18 giugno). Tra gli eventi più attesi della stagione, il Flower Power, l’esclusivo e inimitabile night party targato Pacha Ibiza, che da oltre 36 anni è diventato appuntamento immancabile delle caldi notti estive dell’isola iberica e che arriverà al Nabilah domenica 30 aprile. La partnership con Radio Montecarlo porterà sulla consolle dell’aperitivo della domenica Marco Fullone, Melanie Estella, Luca Onere, Dado Funky Poetz, Aggness Dj.A Massimiliano Jovine (JRM dei 99 Posse) è affidata la direzione artistica che punta, soprattutto per il sabato sera, al new neapolitan power, attingendo in particolare al collettivo “Terroni Uniti”, tra cui compaiono Gragnaniello, La Maschera, Foja, Tommaso Primo, Andrea Tartaglia, Gnut, Jovine, James Senese. A loro, si aggiunge la scena nazionale, tra nuovi talenti indi e nomi di prestigio, come Samuel dei Subsonica che, sabato 22 luglio, presenterà in anteprima al Nabilah e in esclusiva campana il suo primo album da solista: “Il codice della bellezza”.

