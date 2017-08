Renato Zero a Fiumicino, come un passeggero qualunque sulla navetta che porta al volo

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2017 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Renato Zero in trasferta: il cantante, che ha preso un volo per Nizza dall'aeroporto di Fiumicino, è stato intercettato sulla navetta che porta all'imbarco. Un'"ospite" illustre fotografato dagli altri passeggeri, ma Renato, assorto nella lettura del Messaggero, non si è distratto nemmeno un attimo. Zero sta facendo una pausa nel suo tour estivo, che riprenderà il 1 settembre con uno show all'Arena di Verona.