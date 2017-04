Primo Maggio ricchissimo: a San Giovanni con Gabbani, Brondi e Meta

Martedì 11 Aprile 2017, 09:55

di Claudia Faggioni

È Francesco Gabbani, vincitore-rivelazione di Sanremo con il tormentone Occidentali’s Karma (e il costume da scimmione), uno dei primi artisti del cartellone del concerto del Primo Maggio, tradizionale appuntamento del giorno della Festa dei Lavoratori promosso da Cgil, Cisl e Uil. Una line-up per tutti i gusti, che spazia dal rock di Edoardo Bennato all’elettro-dance dei Planet Funk, dalla poetica romantica di Brunori Sas al desert blues Bombino, passando per l’indie pop degli Ex-Otago e il pop d’élite di Samuel, frontman dei Subsonica.E ancora, Le luci della centrale elettrica, progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena Ara Malikian e il cantautore Ermal Meta, terzo classificato all’Ariston con il brano Vietato Morire, vincitore del premio della critica Mia Martini e della serata dedicata alle cover con la sua interpretazione di Amara terra mia di Domenico Modugno. Nei prossimi giorni saranno svelati altri nomi pronti a salire sul palco di piazza San Giovanni in Laterano, tra cui anche i tre vincitori di 1M NEXT, contest per artisti emergenti ideato e prodotto da iCompany e Ruvido Produzioni, società organizzatrici del Concerto del Primo Maggio dal 2015.Sono dodici i finalisti votati e selezionati dalle giurie di qualità e popolare, che si contenderanno tre posti sul palco del Concertone nelle finali nazionali in programma dal 21 al 23 aprile al Contestaccio. Il vincitore del contest verrà poi proclamato in diretta tv dal palco del concerto e riceverà anche il premio speciale 1M NEXT ON AIR messo in palio da L’Altoparlante, con la garanzia di un’importante ed ampia promozione radiofonica per il lancio di un singolo.

