Pooh, l'ultimo live meneghino prima dell'addio stasera al Forum

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:32

di Massimiliano Leva

«Viviamo costantemente come se fosse l'ultima volta ogni sera che dobbiamo salire sul palco», hanno dichiarato non molto tempo fa.E in effetti l'ultima volta lo sarà davvero. I Pooh sono a un passo dall'addio finale. Lo faranno stasera al Forum di Assago, con un concerto che comprende la formazione al completo: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D'Orazio, di nuovo insieme a Riccardo Fogli, L'ultimo in assoluto sarà il 30 dicembre a Bologna, con tanto di diretta via satellite proiettata nei cinema.Ma per il pubblico milanese, l'addio alle scene è per stasera. Una festa dunque: dopo 50 anni di grande musica e decine di canzoni che hanno accompagnato generazioni, la parola fine è stata decisa. «È una vita, per tutti: per noi, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per chi ci ha seguito», raccontano. «Sarà come andare dallo psicologo quando si spegneranno le luci dell'ultimo concerto il 30 dicembre».Una carriera scandita da successi, ma anche da tanti traguardi personali. Quasi impossibile da ricordare tutta. «Forse, dovessimo tracciare la nostra carriera, potremmo partire da Tanta voglia di lei del 1971, poi Parsifal, Uomini soli sul palco del Festival di Sanremo. Abbiamo legato la nostra musica all'Italia e ai tanti fatti che avvenivano mentre cantavamo: siamo stati i primi a parlare dei popoli che arrivavano da noi, a raccontare la diversità. Abbiamo cantato, ballato, amato e parlato di sociale, di solidarietà, di affetti».Tutto questo grande sogno, si trasformerà in un concerto con il meglio del loro repertorio. Le canzoni che non sono mai mancate dal vivo, più titoli che non si ascoltavano da tempo e anche sorprese. Cinquant'anni non si possono dimenticare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA