Napoli ricorda Pino Daniele in piazza: il 4 gennaio evento a S.Maria La Nova

Venerdì 30 Dicembre 2016, 09:29

NAPOLI - Il 4 gennaio 2017 dalle ore 18 in poi(nella foto con il fratello Nello) sarà ricordato nel giorno della sua morte, a due anni dalla scomparsa. L'evento andrà in scena nella "sua" piazza Santa Maria La Nova, ad un passo dalla casa natale, riprendendo le emozioni di un esercito "pinodanieliano" che chiama a raccolta il popolo del Mascalzone Latino. Un evento organizzato dalla Run Film dei fratelli Alessandro e Andrea Cannavale, figli del grande attore partenopeo Enzo Cannavale: "Avete Pino tatuato sul vostro corpo, lo portate con voi nel cuore? Mostratelo al mondo, alla nostra macchina da presa, agli occhi di Nello Daniele, al centro del film che stiamo girando - dicono gli oreganizzatori -. Vi aspettiamo, anche se non siete tatuati, con volti e parole del Lazzaro Felice, armati di chitarre per intonare il canto d'orgoglio 'Terra mia' sotto la casa in cui il Nero a Metà è vissuto."

© RIPRODUZIONE RISERVATA