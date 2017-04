Max Gazzè sperimenta con 'Alchemaya': doppia data agli Arcimboldi

Martedì 11 Aprile 2017, 09:55

di Massimiliano Leva

D ue serate di sperimentazione. Oggi e domani Max Gazzè è al Teatro degli Arcimboldi con “Alchemaya”, concerto ambizioso, inedito, scritto assieme a suo fratello Francesco e con la partecipazione della Bohemian Symphony Orchestra di Praga.Il solito Gazzé, verrebbe da dire: imprevedibile, curioso, mai scontato. Il suo è un progetto in fin dei conti narrativo, in cui la musica è protagonista ma con un filo rosso che è anche filosofico, che prende spunto dalla creazione e che da lì parte per tutta una serie di racconti. Un’opera “sintonica”, come l’ha definita lo stesso Gazzé. «In realtà c’è molto di me in questi concerti: curiosità, esplorazioni artistiche, musiche a tema. Insomma, una sorta di concept, con un comune denominatore che ha persino uno slancio verso il divino. Per fare un esempio simpatico, una specie di “Yellow submarine”, come quello dei Beatles, solo che anziché andare sott’acqua vola alto nei cieli».Le musiche: c’è del pop, dell’elettronica, della musica colta. In pratica, sperimentazione sonora e racconti che vanno a scandagliare anima e pensieri, citando Giordano Bruno, la Bibbia, le tavole sumeriche: un viaggio onirico musicale. «Ho cercato di costruire il tutto senza mettere però solo la musica al centro. È stata una gran fatica, far quadrare ogni cosa». Un tutto che comprende un concerto diviso in una prima parte, in cui Gazzé non imbraccia strumenti e si limita a cantare. Niente riff di chitarre, niente ritornelli: quasi un momento in cui il musicista diventa solo un tramite per esprimere musica e concetti. Poi la seconda parte: dove invece per il piacere dei fan, scorrono in scaletta i titoli più famosi del canzoniere di Max Gazzé. Una scaletta che cede all’omaggio più semplice della sua carriera, anche se le canzoni vengono riproposte in una versione diversa, con l’ausilio della Bohemian Symphony Orchestra. Da provare.

