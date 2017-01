Domenica 1 Gennaio 2017, 13:17

Mariah Carey sbaglia clamorosamente il playback durante lo show di Capodanno, in diretta da Times Square su ABC e se ne va infuriata.

Una figuraccia per la star che a quanto pare non aveva fatto le prove e non sapeva quale canzone sarebbe partita.

Non abbiamo fatto il sound check per questa canzone…ci mancano un po’ di strofe vocali, le cose vanno così. Sto cercando di fare la brava, lascerò che sia il pubblico a cantare

«Volevo una vacanza pure io, non posso andare in vacanza pure io?», ha sbottato mentre la canzone andava avanti senza che lei contribuisse in alcun modo alla melodia. «Fate entrare le piume, qui la situazione non può peggiorare», sono state le sue ultime parole prima di lasciare il palco con un quarto d’ora d’anticipo sulla mezzanotte. Poi il post su Instagram: «Shit happens».

», dice la Carey prima di perdere definitivamente le staffe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA