Le Luci della Centrale Elettrica, domani sera l'atteso live all'Alcatraz

Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:07

di Carlo Mandelli

L e Luci della Centrale Elettrica accendono l’Alcatraz. Il cantautore ferrarese Vasco Brondi, alias Le Luci della Centrale Elettrica, classe 1984, domani presenta le canzoni del nuovo album, “Terra”, il quarto della carriera, pubblicato lo scorso mese e prodotto dallo stesso Brondi e da Federico Dragogna dei Ministri.L’album, dieci brani, è un disco fatto di contaminazioni sonore e testi brillanti che rendono Brondi uno dei più interessanti artisti di oggi. «Musicalmente - aveva raccontato sul cd - mi piace mischiare tamburi africani e melodie balcaniche, distorsioni e canti religiosi, techno araba e ritmi sudamericani. Il tutto, in modo filologicamente sbagliato perché non è un disco di world music ma un racconto corale. Sono storie piene di tutte le contraddizioni degli esseri umani, lo stesso essere umano che inventa le armi di distruzione di massa e anche le canzoni d’amore». Vasco Brondi sarà accompagnato da una band di quattro elementi: Marco Ulcigrai (chitarra), Matteo Bennici (basso), Giusto Correnti (batteria) e Angelo Trabace (tastiere).«Essere lì tutti insieme al centro del palco come in una sorta di rito liberatorio, fatto per noi e per chi verrà ad ascoltarci. È questo lo spirito con cui porteremo in giro le canzoni di “Terra”: un invito a ritrovarci tutti insieme nello stesso posto nello stesso momento, per esprimerci, per liberarci insieme di qualcosa che attraverso questo disco abbiamo provato a raccontare. Niente separazioni niente distanze: un concerto diretto, quasi come un corpo a corpo, un rito collettivo da celebrare insieme ogni sera». Ad aprire il concerto tre rivelazioni della musica italiana come Marianne Mirage, Flavio Giurato e Colombre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA