Gloria Gaynor a Roma, il 31 maggio ospite di Gerardo Di Lella

, al Centrale del Foro Italico, la sera di mercoledi 31 maggio: Anni 70 «Dance Era», è il titolo dello spettacolo unico che farà rivivere l'inconfondibile sound della «disco music» degli anni Settanta, il cosidetto «Philly Sound».con una delle voci più conosciute della musica internazionale, interprete di hit planetarie come «I will survive», «Can't take my eyes off you» e «Never can say goodbye». Evento unico per l'Italia, per una notte il Centrale del Foro Italico di Roma diventerà la capitale della «disco», con brani leggendari proposti dal vivo con fedelissimi arrangiamenti, eseguiti dai 22 elementi (con ben 9 fiati, 6 cantanti, e doppia ritmica) della Pop Òrchestra diretta dal Maestro Gerardo Di Lella («deus ex machina» dell'operazione).dei brani più celebri ed emozionanti degli anni Settanta: questi solo alcuni titoli di una scaletta «scatenata», 'Le Freak' degli Chic, 'Cubà dei Gibson Brothers, 'Can't Take My Eyes Off Of Yoù dei Boys Town Gang, 'The Best Disco in Town' di Ritchie Family e 'YMCÀ dei Village People. Sarà anche la notte dell'omaggio di Gloria Gaynor all'indimenticata Donna Summer, 'The Queen of Discò, con un emozionante medley, a cinque anni dalla sua scomparsa: occasione davvero unica per gli amanti del genere. Il Maestro Di Lella si cimenterà anche in un vero e proprio tributo agli Abba, eseguendo con l'orchestra un vibrante medley con 'Money Money Money', 'Gimme Gimme Gimmè, 'Sos', 'The Winner Takes it All', 'Voulez Vous', 'Mamma Mià e 'Waterloò.