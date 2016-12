Gabriele Ciampi: da Obama all'Auditorium di Roma a Capodanno

Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:42

Il compositore e direttore d’orchestra Gabriele Ciampi - dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto lo scorso anno - torna a grande richiesta all’Auditorium Parco della Musica di Roma (ore 18:00, Sala Petrassi) a Capodanno, dove dirigerà l’ensemble di 40 giovani musicisti della sua CentOrchestra.Per il Maestro Ciampi è un ritorno a casa e un motivo di grande orgoglio suonare per 4 anniconsecutivi all'Auditorium Parco della Musica, a Roma, sua città natale: la gratificazione più grande per un artista italiano tanto amato in America: “Inizierò il Nuovo Anno con un momento di grande gioia da condividere con gli amici e con il pubblico che da sempre mi segue e mi sostiene. Sarà il Concerto di Capodanno per le famiglie, un modo di ritrovarsi in un giorno tanto speciale: non solo il Primo dell’anno ma, soprattutto, la Giornata mondiale della Pace”.Ha avuto l’onore di incontrare i grandi della Terra, da Obama al Santo Padre: Gabriele Ciampi è stato, infatti, il primo compositore italiano ad eseguire la propria musica alla Casa Bianca, su invito dalla First Lady Michelle Obama per il “White House for Holidays”, l’8 dicembre 2015.Dopo l’incontro nel 2015 con gli Obama, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, ad un mese dal suo nuovo album, uscito in tutto il mondo, “In Dreams Awake” (Universal Music): “Incontrare Papa Francesco è stata un’esperienza umana e spirituale senza precedenti, che mi ha arricchito profondamente e ha contribuito ad accrescere quella fede, già fervida, che metto dentro ad ogni cosa che faccio, dalla vita quotidiana alla mia professione di musicista: il Concerto di Capodanno cadrà, non a caso, nella Giornata mondiale della pace”.E’ cresciuto con la musica lavorando in famiglia, un’azienda di costruttori e fornitori di pianoforti, poi il Conservatorio di Santa CeciliaAl termine del concerto Gabriele Ciampi incontrerà il suo pubblico presso la libreria dell’Auditorium.

