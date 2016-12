Fiorella Mannoia torna all'Auditorium: oggi e domani l'atteso doppio live

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:30

di Tiziana Boldrini

Vicinissima al doppio sold out, con un altro concerto romano in calendario il 16 maggio, Fiorella Mannoia torna in Auditorium con il successo del Combattente tour, versione live dello stesso album uscito a settembre, con la collaborazione di Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, Bungaro, Cesare Chiodo, Federica Abbate, Cheope e Amara.A proposito del titolo, l'intensa interprete e cantautrice, una delle più belle voci del panorama italiano, ha dichiarato: «Tutti combattiamo. Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo, in generale per il diritto di essere felici». Con questo spirito, l'artista dall'inconfondibile chioma rossa salirà sul palco per uno show trasversale, che oltre alle tracce - undici in tutto - dell'ultima fatica discografica, prevede le canzoni più famose, cover ed omaggi ad altri artisti. Una scaletta di emozioni supportata dalla band composta da Davide Aru alla chitarra, Luca Visigalli al basso, Bruno Zucchetti al pianoforte e tastiere, Diego Corradin alla batteria e Carlo Di Francesco alle percussioni.Tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Che sia benedetta, la Mannoia intonerà I treni a vapore, Caffè nero bollente, Le notti di maggio, Come si cambia, Io non ho paura, Il cielo d'Irlanda, Oh che sarà, Quello che le donne non dicono e, tra le nuove, Combattente, Nessuna conseguenza, Siamo ancora qui, I pensieri di Zo e Perfetti sconosciuti, la colonna sonora dell'omonimo film di Paolo Genovese, che si è aggiudicata il Nastro d'argento come migliore canzone originale. Poi ancora, le bellissime Il mare d'inverno di Enrico Ruggeri, La cura di Franco Battiato e Sally di Vasco Rossi. Uno spettacolo che in qualche modo è dedicato alle donne perché le protagoniste di Combattente sono loro ma il percorso da fare è corale, collettivo. Le nostre battaglie dobbiamo condividerle con gli uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA