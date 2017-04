Venerdì 7 Aprile 2017, 21:44

VOGLIO DIRE BASTA ALLA GUERRA IN SIRIA. ORMAI NON SI Può Più TACERE. OGNI BAMBINO è IL NOSTRO BAMBINO” #everychildismychild #syriawarcrimes Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 7 Apr 2017 alle ore 01:12 PDT

I @Negramaro e TUTTI gli artisti italiani uniti nel nome di un sacrosanto bisogno di attenzione sui crimini siriani #everychildismychild https://t.co/WtNN08lA46 — PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) 7 aprile 2017

Voglio dire basta alla guerra in Syria. Ormai non si può più tacere. Ogni bambino è il nostro bambino. #everychildismychild #syriawarcrimes #nowaronsyria @everychildismychild Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 7 Apr 2017 alle ore 08:10 PDT

Gliprendono una precisa posizione sulla, con particolare attenzione nei confronti dei bambini. "Siamo un gruppo di artisti e cittadini italiani uniti dallo sdegno per gli orrendi crimini di guerra perpetrati sulla popolazione civile siriana. L'uso delle armi chimiche contro i civili come quello delle bombe americane, reazione violenta e unilaterale che denunciamo, sono per noi un punto di non ritorno.".Oltre 100 tra i più influenti personaggi dell'arte e dello spettacolo, da, da, hanno risposto all'appello condividendo il messaggio sui loro social. "Invitiamo tutte le donne e gli uomini con accesso ai media, intellettuali, artisti e sportivi di tutto il mondo, chiunque condivida questo, ad unire la loro voce alla nostra".Oltre alla richiesta di impegno, si rivolge un messaggio alla comunità internazionale: "Chiediamo agli organismi internazionali di usare qualunque mezzo che non preveda l'uso delle armi per il ripristino immediato della legalitaÌ€ internazionale in accordo con lae scongiurare cosiÌ€ ulteriori crimini contro l’UmanitaÌ€".(in ordine alfabetico)1 Adriano Giannini2 Alaa Arsheed3 Alba Rohrwacher4 Alberto Matano5 Alessandra Amoroso6 Alessandra Grillo7 Alessandro Borghi8 Alessandro Gassmann9 Alessia Barela10 Alessia Marcuzzi11 Alex Braga12 Andrea Bosca13 Andrea Perroni14 Andrea Roncato15 Angela Curri16 Anna Ferzetti17 Anna Foglietta18 Annabella Sciorra19 Beatrice Borromeo20 Beatrice Valli21 Blu Yoshimi22 Boateng Kevin Prince23 Camila Raznovich24 Camilla Filippi25 Carlotta Sami26 Carolina Crescentini27 Caterina Guzzanti28 Chiara Conti29 Chiara Galiazzo30 Ciro Immobile31 Clara Alonso32 Claudia Potenza33 Claudio Baglioni34 Claudio Bisio35 Claudio Giovannesi36 Claudio Marchisio37 Claudio Noce38 Concita De Gregorio39 Corrado Fortuna40 Corrado Guzzanti41 Cosimo Cinieri42 Daniela Scarlatti43 Daniele Silvestri44 Daria Bignardi45 Demetrio Albertini46 Diane Fleri47 Diego Dominguez48 Diego Perotti49 Donatella Finocchiaro50 Edoardo Leo51 Edoardo Natoli52 Edoardo Purgatori53 Elena Santarelli54 Elodie55 Emma Marone56 Enrico Ruggeri57 Esther Elisha58 Ettore Bassi59 Fabia Bettini60 Fabio Fognini61 Fabio Mollo62 Fabio Quagliarella63 Fabio Volo64 Fabrizio Frizzi65 Federica Fontana66 Fiorella Mannoia67 Flavia Pennetta68 Francesca Chillemi69 Francesca Figus70 Francesca Rocco71 Francesco Mandelli72 Francesco Renga73 Francesco Totti74 Frankie Hi Nrg75 Gabriella Pession76 Giammarco Tognazzi77 Gianluca Zambrotta78 Giorgia Cardaci79 Giorgio Panariello80 Giovanna Mezzogiorno81 Giovanni Malagò82 Giulia Bevilacqua83 Giulia Elettra Gorietti84 Giulia Michelini85 Giuliano Sangiorgi86 Giulio Berruti87 Irene Ferri88 Irma Palazzo89 J-Ax90 Jane Alexander91 Kasia Smutniak92 Khadja Nin93 La Pina94 Laura Adriani95 Lidia Vitale96 Lillo97 Lorena Cacciatore98 Lorenzo Richelmy99 Luca Argentero100 Luca Barbarossa101 Luca Madonia102 Luciana Littizzetto103 Luciano Spalletti104 Lucrezia Valia105 Marco Bonini106 Marco D’Amore107 Marco Fantini108 Marco Giallini109 Maria Pia Calzone110 Maria Sole Tognazzi111 Martina Colombari112 Massimiliano Bruno113 Matilda De Angelis114 Maurizio Mattioli115 Max Gazzè116 Max Laudadio117 Max Vado118 Maya Sansa119 Mehmet Günsür120 Melissa Satta121 Micaela Ramazzotti122 Michela Andreozzi123 Michela Cescon124 Michela Quattrociocche125 Michelangelo Tommaso126 Michele Riondino127 Milena Mancini128 Miriam Leone129 Nadia Kibout130 Nadia Toffa131 Nek - Filippo Neviani132 Nicola Vaporidis133 Niccolò Fabi134 Nuzzo Di Biase135 Paola Cortellesi136 Paola Lezzi137 Paola Minaccioni138 Paola Turci139 Paolo Calabresi140 Paolo Genovese141 Pierfrancesco Favino142 Pietro Sermonti143 Pippo Del Bono144 Primo Reggiani145 Radja Nainggolan146 Riccardo Milani147 Roberta Armani148 Rocco Papaleo149 Roy Paci150 Sabrina Impacciatore151 Salvatore Esposito152 Sarah Felberbaum153 Settimo Bendusi154 Simone Inzaghi155 Stefano De Martino156 Stefano Fresi157 Stella Egitto158 Syria159 Teresa Federico160 Tiziana Tosca Donati161 Tobia De Angelis162 Tosca D’Aquino163 Valentina D’Agostino164 Valeria Bilello165 Valerio Mastandrea166 Vanessa Incontrada167 Vincenzo Salemme168 Vinicio Marchioni164 Vittoria Puccini165 Walter Veltroni166 Renato Zero

