Mercoledì 4 Gennaio 2017, 18:27

Spot the difference. ❣️ Una foto pubblicata da Sara Daniele (@saradanielee) in data: 20 Dic 2016 alle ore 09:34 PST

"Ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare". E' un passaggio del commovente messaggio chepubblica a due anni dalla scomparsa del papà. Il 4 gennaio 2015, si spegneva"Hai scritto per me "", in cui mi dici di guardare il cielo ed inseguire un sogno vero, ma sono due anni ormai che l'unica cosa che cerco guardando il cielo sei tu", scrive la ragazza. "A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi, ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare, oppure aprire la porta e vedere te che sorridendo mi dici che era solo un brutto scherzo","Però sai, penso sia arrivato il momento di spegneree realizzare che non torni più. Proverò a cantare assieme agli altri, camminare per il lungomare che tanto adoravi , e vederti in giro per i vicoli. Sarai sempre per noi, l'ultima nota di una canzone che non doveva finire ma suonare in eterno.".

