Cosa resterà degli Anni 80? Di certo George Michael - RITRATTO

Lunedì 26 Dicembre 2016, 02:07

di Alvaro Moretti

Se gli anni Ottanta hanno un volto, il volto è quello con zazzera ossigenata e addominali abbronzati al vento del pilota sbarazzino di Club Tropicana: il volto di George Michael. Raf, un po' più tardi e mentre brillava la stella del greco di Londra che aveva conquistato il mondo con gli Wham e in solitaria, si chiederà cosa sarebbe restato di queli anni Ottanta. Di certo l'icona di un cantante sexy, felpato nei modi e gustoso per tutti i gusti: il pop di George, morto nel giorno di Natale quasi ad avverare il maliconcino mood del suo hit Last Christmas,scalatore di hit dal 1984 e onnipresente nelle raccolte natlizie in ogni angolo del globo, era gioia sfrenata di ballo come ai tempi di Club Tropicana (che coppia di abbronzati speciali con Andrew Ridgeley) o sexy sculettatore eroe trasgressivo in I want your sex (canzone censurata e boicottata dai grandi network, con un video assai esplicito). Eppure Georgios Kyriacos Panayiotou, questo il nome del ragazzo nato e cresciuto in periferia di Londra da padre cgreco-cipriota e madre britannica, ha sempre saputo esprimere anche una vena malinconica e poetica nelle canzoni d'amore come Careless Whispers o Jesus to a child. Le bellezza di George, negli anni dell'edonismo ritrovato degli Eighties, ha favorito la sua ascesa da popstar a icona. Anche icona gay: il suo tormentato coming out dopo la morte del suo compagno, Anselmo Feleppa, nel 1993 (a lui è dedicata la canzone Jesus to a child) è stato causa di grandi polemiche con altri artisti gay, a partire da Elton John e Boy George. Gli anni Ottanta in Inghilterra sono stati - anche per gli artisti della musica leggera - tempo di schieramento politico: George non fece mistero delle sue pesanti critiche al thatcherismo, infatti. Così come fu tra i più attivi nella promozione del capolavoro di Band Aid, il progetto di Bob Geldof che culminò nella hit Do they know is Christmas? e nel grandissimo concerto in contemporanea di Wembley e Filadelfia nel luglio 1985. George Michael decise all'epoca di devolvere i diritti di Last Christmas che proprio Do They Know Is Christmas? scalzò dalla prima posizione nella top chart inglese al progetto di sostegno dell popolazioni etiopi affamate.​Quella di George Michael è stata una vita di grandi duetti (con Elton John e Pavarotti, ad esempio) e tributi indimenticabili (tra tutti quello a Freddy Mercury coi Queen orfani del loro leader e vocalist al concerto-tributo del '92: memorabile la sua interpretazione di Somebody to Love).Vicende di cronaca e giudiziarie di diverso genere lo hanno riguardato: la causa milionaria alla Sony da cui divorziò con clamore, ma anche quella per aver rimorchiato un poliziotto negli Usa. E ancora battaglie politiche contro Tony Blair che portava l Gran Bretagna alla guerra in Iraq al fianco di Bush. Il tutto rimanendo nella mente e nel cuore di milioni di fan come il simbolo di un tempo della vita di una intera generazione con il fortunatissimo album Faith e tutto quanto si trascinava e trascina ancora nella memoria di tutti dei giorni splendidi e spensierati degli Wham. Andarsene via a 53 anni, in fondo, è anch'esso elemento iconico: un simbolo di eterna gioventù com'è stato George Michael aveva un'uscita di scena giovane come questa come destino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA