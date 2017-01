Befana solidale, Elena Bonelli e i rapper portano la canzone romana ad Amatrice

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 14:45

"Aspettando la Befana... Dallo stornello al rap". Questo il titolo dello spettacolo organizzato per il 5 gennaio alle ore 17,00 al Palazzetto dello sport di Amatrice da Elena Bonelli, paladina della cultura romana nel mondo, che terrà un concerto insieme ai giovani artisti del suo talent “Dallo stornello al rap”, iniziativa dedicata alle vittime colpite dal terremoto lo scorso 24 agosto.Voluta dal Sindaco Sergio Pirozzi, l’artista, ultima erede della canzone romana, ancora una volta tornerà a manifestare la sua solidarietà alle popolazioni coinvolte dal sisma. Infatti il 17 ottobre al Teatro Olimpico di Roma durante il Gran Galà della Canzone Romana e, appunto, la Finalissima del noto concorso organizzato da lei stessa, sono stati già raccolti dei fondi per sostenere gli abitanti del centro Italia.“Sono felice di essere stata convocata dal Sindaco che stimo e apprezzo molto, per creare un bell’evento per i suoi cittadini. Porteremo, attraverso il nostro contributo, un po’ di storia, musica e filmati di Roma , ma soprattutto un po’ di distrazione ed un sorriso, augurando loro di riuscire a ricostruire la propria vita”.Durante il concerto, verranno proiettati i video dell’artista romana realizzati dal maestro Carlo Lizzani. Inoltre Elena Bonelli, che da anni riesce sempre a conquistare i più prestigiosi teatri del mondo attraverso le sue straordinarie interpretazioni, ci regalerà dei momenti ricchi di emozioni con i più bei brani di letteratura e musica della tradizione romana.Tra gli artisti lanciati da Elena Bonelli che si esibiranno durante la manifestazione di solidarietà: i Lontano da Qui (vincitori dell’ultima edizione di “Dallo stornello al rap), Mirkoeilcane, Treccani, Overside, Stefano Natale e Rasmo, accompagnato da JSnow e Detoxx.Ognuno di loro dedicherà al pubblico della cittadina della provincia di Rieti quattro brani tratti dal proprio repertorio.

