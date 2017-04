Fabio Rovazzi inviato per Le Iene, l'annuncio su Instagram

Martedì 11 Aprile 2017, 16:52

di Ida Di Grazia

Sono a Dubai per il mio primo servizio per le Iene. Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi) in data: 10 Apr 2017 alle ore 07:21 PDT

"Sono a Dubai per il mio primo servizio per le Iene", così su Instagram Fabio Rovazzi annuncia la sua nuova avventura. Dai tormentoni alle incursioni durante Edicola Fiore, Rovazzi è instancabile e ora vestira i panni dell'inviato de "le Iene".Non si sa ancora molto nè sul servizio che sta girando, nè se si tratta di una puntata one shot, ma sicramente sarà un servizio "molto interessante".

© RIPRODUZIONE RISERVATA