Venerdì 7 Aprile 2017, 19:32

tornano dalla spesa e,a parte, fanno il pieno die incomprensioni con. Quando arrivano Nancy e la pornostar, i due uomini infatti le stanno volutamente ignorando.“Abbiamo fatto bene a mangiare i panini” dicono allora le due reduci dalla spesa. Ma Simone Susinna le raggiunge, sembrerebbe esserci una tregua, poi senza dire una parola Simone ci ripensa.Raz Degan intanto fa sapere di rinunciare al cibo per non aver partecipato alla Prova Ricompensa. E allora la Grimaldi interviene: “Volete scannarvi? E scannatevi!”.Nancy a Simone: “Tu non servi proprio, sei solo bello!”, poi Simone zittisce Malena e Raz ricorda di essere“un uomo che non si sposta… facilmente con il vento”. Sono seguiti alcuni tentativi di riavvicinamento, ma nessuno di questi ha avuto un buon esito

