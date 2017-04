Martedì 11 Aprile 2017, 09:44

Raz Degan non ha mai smesso di stupire durante questa edizione dell'Isola e ha dimostrato un reale attaccamento all'Isola proprio nelle scene finali. Ieri, lunedì 10 aprile, il daytime de L’Isola dei Famosi 2017 è stato dedicato all’addio da parte dei naufraghi a Cayo Cochinos, quella che per due mesi è stata la loro casa.Tutti sono rimasti colpiti dal suo atteggiamento prima di andare via e lasciare definitivamente quel luogo per lui magico in cui ha vissuto gioie e dolori per ben 2 mesi: ecco cosa ha fatto.

