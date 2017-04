Isola, Bettarini spara a zero su Vieri "Ha ferito le donne", e di Dayane Mello dice:"E' il nulla"

Martedì 11 Aprile 2017, 20:23

Ida Di Grazia

Al rientro dall'Hondorus Stefano Bettarini si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lo fa sulle pagine di Chi in edicola domani.A dare l'anticipazione è Gabriele Parpiglia su twitter"Non c’è mai limite al peggio". Così Stefano Bettarini commenta al magazine la performance dinel programma "E poi c’è Cattelan", quando il bomber ha svelato i vezzi sessuali delle sue ex. Bettarini fece una cosa analoga al "Gf vip" e subì un processo mediatico. "Io ho sbagliato, ma credevo di non essere ascoltato e non ero ospite consapevole di una gag. Bobo è un istintivo, ma questo non giustifica l’episodio. A un certo punto, forse quando ha capito che l’aveva fatta fuori dal vaso, ha detto: 'Lei ha un figlio, non posso svelare'. Dietro questa frase c’è l’errore: di Vieri che non ha pensato, del conduttore che non ha stoppato, ma rideva divertito, di Sky, che ha mandato in onda una trasmissione registrata offensiva per tutte le donne (...) E se una delle donne di Vieri fosse stata l’ex compagna del conduttore o la moglie di un dirigente? Si rideva lo stesso? Non credo proprio. E poi chiudono il programma di Paola Perego per una lista copiata da Internet sulle donne dell’Est, piena di luoghi comuni che, comunque, non hanno ferito nessuno. Vieri, invece, ha ferito nell’intimo le donne con cui è stato e quelle che lo hanno ascoltato da casa. L’avessi fatto io, sarei stato messo di nuovo al rogo. Ma siamo in Italia".L’inviato dell'Isola dei famosi svela, poi alcuni retroscena del programma. Di, la bella naufraga con la quale ha avuto un flirt ma poi lei l’ha lasciato, dice: "Dayane è una bella ragazza, ma non basta e questo deve capirlo. Lei per me prima del reality era il nulla, dopo il reality resta il nulla. Le auguro il meglio". Bettarini, infine, regala al settimanale diretto da Alfonso Signorini alcuni scoop sui finalisti: "Indagate su Malena e Simone Susinna. Lei sull’Isola ci ha provato in tutti modi, ma lui, a corto di cibo, ha fatto flop. E poi credo che Raz presto rivedrà Paola Barale. Presto...".

