"Ho fatto l'amore sull'Isola", piccante confessione di Giacomo Urtis

Mercoledì 12 Aprile 2017, 13:25

'Ho fatto l'amore sull'Isola', la piccante confessione del naufrago Giacomo Urtis Il chirurgo delle star non è riuscito a mantenere il segreto e ha svelato di aver fatto l'amore sull'Isola dei famosi.Giacomo Urtis con chi avrà fatto l'amore tra le palme? Tante le ipotesi su questo incontro piccante tra il dottore sexy e un altro concorrente, operatore o addetto ai lavori ma una certezza c'è: la persona con cui ha vissuto questa intensa notte d'amore ancora non è tornata in Italia.... Allora il cerchio si stringe!

