"La trasmissione più bestemmiatrice della storia, basta spot", il Moige ancora contro il Grande Fratello Vip

Ancora una bestemmia e il Moge dice basta attraverso un lungo messaggio: «Ormai il GF VIP sdogana anche la bestemmia. La bestemmia, rimasta impunita, di Onestini c'è. Rinnoviamo appello e petizione alle aziende inserzioniste: non inserite gli spot. Grande Fratello Vip, che dovrebbe andare in onda fino a dicembre, a memoria d'uomo entra nel guinness come trasmissione più bestemmiatrice della storia».Così viene spiegato: «La terza bestemmia di Onestini è evidente, nonostante la rapida parlantina. Per Canale 5 non punirla o fingere di non ascoltarla, significa sdoganarla. Ben tre bestemmie! Una chiara offesa verso milioni di credenti. Riteniamo che un programma del genere non meriti di essere trasmesso in prima serata a detrimento di minori che vedono nei turpiloqui e nelle bestemmie dei loro beniamini, un pessimo esempio. La qualità dei prodotti delle aziende inserzioniste non merita la cornice di un programma che si distingue per turpiloquio, scurrilità ed offesa ai sentimenti religiosi. Confidiamo nella responsabilità sociale delle aziende, che stimoliamo con la nostra petizione per chiedere il ritiro degli spot». Lo ha dichiarato in una nota Elisabetta Scala, responsabile Osservatorio Media del Moige.