Jeremias si sfoga: "Ho un segreto che non mi permettono di raccontarvi, potrebbe far del male a Belen"

Un brutto momento per Jeremias Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip. Il fratellino di Belen e Cecilia, nominato della settimana, ha avuto alti e bassi di umore nel corso degli ultimi giorni, anche se è stato spesso lui a consolare la sorella Cecilia colta più volte dalla paura che Jeremias dovrà abbandonare la casa lunedì lasciandola sola.Tra le tante lacrime però oggi il concorrente del reality si è sfogato lasciandosi andare a una confessione: il giovane ha confessato che questo show non gli permette di essere se stesso e che questa cosa sta iniziando ad essere un peso troppo grande per lui che gli rende molto più complicata la convivenza. Pare che il Gf gli vieti di raccontare questo suo segreto, tanto che come inizia a raccontarlo viene chiamato subito in confessionale.«Non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele, infatti, mi chiamano in confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. È una cosa che non tollero non essere me stesso. Lo capisco che il programma sta cercando anche di proteggermi, ma questa cosa non mi toglie il peso di quello che è successo. Ho accettato di venire qui per quello, per raccontarmi a 360°, io mi sono salvato raccontandomi in passato. Non mi devo nascondere da niente, è stata la mia vita», ha confessato tra lo stupore dei suoi compagni.Quando gli altri concorrenti cercano di capire le motivazioni per cui il Gf avrebbe posto questa limitazione, facendo l'esempio di altri pesonaggi che si sono messi a nudo nella casa, Jeremias conclude: «Sì ma lui non ha una sorella Numero 1, posso far del male a lei».