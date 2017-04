GF Vip 2017, Giulia De Lellis e Valerio Scanu tra i nuovi inquilini? Ecco i primi nomi

Mercoledì 12 Aprile 2017, 18:07

Spuntano i primi nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Nuovo Tv i nuovi inquilini del reality, i cui padroni di casa saranno sempre Ilary Blasi e Alfonso Signorini, potrebbero essere Giulia De Lellis che potrebbe seguire al fidanzato Andrea Damante, affiancata anche da Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne e Valerio Scanu.Tra le indiscrezioni c'è anche il nome di Nadia Rinaldi, già concorrente de La Talpa e Jump - Stasera mi tuffo, pare ci siano trattative in corso anche con Karina Cascella, già vincitrice de La Talpa e storica opinionista del talk pomeridiano di Maria De Filippi.Il cast dovrebbe anche avere alcuni dei protagonisti della fortunata serie de "Il Segreto", Iago Garcia, il famoso Olmo già trionfatore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, e Alex Gadea, conosciuto, dal pubblico italiano, per il ruolo di Tristan, potrebbero entrare nella casa di Cinecittà.

