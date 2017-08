Tom Cruise e il salto sbagliato, l'infortunio è grave: "Stop alle riprese di 'Mission Impossibile"

Tom Cruise si fa male saltando da un palazzo, incidente sul set di Mission Impossibile 6 https://t.co/ejv7wRFP8D — egidio franco (@MATHIASALMEYDA) 16 agosto 2017

Stop alle riprese di "Mission Impossible" a causa dell' infortunio di Tom Cruise . L'attore si è rotto una caviglia e il film sarà sospeso fino a che l’attore non avrà recuperato dall’infortunio.Lo ha annunciato la stessahe ha però confermato la data d’uscita del film per l’estate del 2018.Cruise, che ha 55 anni, non ricorre mai alle controfigure per le scene più ‘pericolose’ dei film. Le immagini del suo infortunio sul set, mentre cercava di saltare da un tetto all’altro a Londra, erano state divulgate da TMZ.