Ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e Brad Pitt ? C'è chi dice sì

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 18:11

di Ida Di Grazia

#beauty is in the eye of the beholder Una foto pubblicata da Angelina Jolie (@angelinajolie) in data: 6 Dic 2016 alle ore 17:03 PST

Merry Christmas from the Theroux family 😉😍💙 #jenniferaniston #jenaniston Una foto pubblicata da Jennifer Aniston (@jenniferanistononline) in data: 24 Dic 2016 alle ore 17:04 PST

Natale da single per Brad Pitt: dopo la separazione da Angelina Jolie, l’attore 53enne ha potuto trascorrere con i sei figli soltanto 4 ore, a causa del braccio di ferro con la ex moglie, a cui il Tribunale di Los Angeles ha affidato la custodia di Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e dei gemelli Knox e Vivienne.Un 2016 da dimenticare per Brad, che poche settimane fa avrebbe incassato anche il ’due di picche’ da Jennifer Aniston, sposata nel 2000 e mollata 5 anni dopo proprio per Angelina Jolie.L’attore l’avrebbe invitata a cena, ma la Rachel di "Friends" - ora sposata col collega Justin Theroux - avrebbe rifiutato.Chissà che Jennifer non ci ripensi: i bookmaker scommettono sul ritorno di fiamma nel prossimo anno, un’ipotesi, riporta Agipronews, che la sigla Unibet offre a 5 volte la scommessa.

