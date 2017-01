Morto Tyrus Wong, il 'papà' di Bambi aveva 106 anni

Domenica 1 Gennaio 2017, 21:38

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz — Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 dicembre 2016

Walt Disney "Bambi" artist Tyrus Wong died Friday at age 106, The Walt Disney Family Museum says. https://t.co/m4PTChucxm pic.twitter.com/MD24WVmj8J — CNN Breaking News (@cnnbrk) 31 dicembre 2016

Tyrus Wong, whose watercolors helped define the look of Bambi, has died, He was 106. pic.twitter.com/QtyQAAb45n — 50's & 60's (@50sAnd60s) 31 dicembre 2016

La Disney è in lutto per la morte del 'papà' di Bambi. Tyrus Wong, uno dei primi a contribuire al film d'animazione del cerbiatto che ha commosso intere generazioni di grandi e bambini, è morto ieri all'età di 106 anni.Wong fu il primo a creare i bozzetti per Bambi. Dopo aver lavorato per gli studi Disney, passò alla Warner Bros, dove collaborò alla creazione di decine di pellicole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA