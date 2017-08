Morto Sonny Landham, recitò con Schwarzenegger in Predator

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 01:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinema americano in lutto., attore notissimo per aver recitato al fianco di Arnold Schwarzenegger in "Predator" ed Eddie Murphy in "48 Ore", è morto all'età di 76 anni.Landham, di etnia Cherokee, aveva raggiunto l'apice della sua fama negli anni 80 partecipando principalmente a film di azione. Aveva 76 anni. L'attore si è spento all'ospedale di Lexington, in Kentucky, in seguito ad insufficienza cardiaca. Lo ha comunicato la sorella Dawn Boehler.Nato a Canton nel 1941, Landham aveva iniziato la sua carriera come attore porno per poi passare al cinema "serio" nel 1979. Altre sue pellicole sono "Poltergeist" e "Sorvegliato speciale" con Stallone. Tormentata la vita privata che lo ha visto al fianco di ben tre mogli.