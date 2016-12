La principessa Leila di Star Wars colpita da infarto in volo

Sabato 24 Dicembre 2016, 10:07

Paura in volo. L'attrice Carrie Fisher si trova in terapia intensiva in un ospedale di Los Angeles.La 60enne star della saga di Guerre Stellari, nella quale interpreta il ruolo della Principessa Leila, è stata colpita da un attacco cardiaco mentre si trovava a bordo di un volo decollato da Londra e diretto a Los Angeles.La Fisher, secondo le ricostruzioni della stampa Usa, è stata colpita da un «grave attacco di cuore» poco prima dell'arrivo del volo nello scalo californiano. Dopo l'atterraggio, l'attrice è stata immediatamente condotta in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA