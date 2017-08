Daniel Craig: "Sarò ancora James Bond, per l'ultima volta. Voglio chiudere alla grande"

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniel Craig sarà ancora l'agente 007, James Bond. L'annuncio arriva dallo stesso attore inglese, che interpreterà di nuovo l'agente segreto più famoso del cinema durante la sua apparizione nel The Late Show With Stephen Colbert di martedì sera.La conferma è arrivata dopo che Stephen Colbert ha ricordato all'attore la sua dichiarazione di qualche mese fa, nella quale annunciava di non avere intenzione di tornare a recitare nei Bond movies. "Era due giorni dopo la fine delle riprese di Spectre - ha risposto Craig -, ero ancora esausto per la stanchezza e invece di dire qualcosa di vago e grazioso ho detto qualcosa di stupido".Ha però assicurato che il prossimo sarà davvero l'ultimo film su 007 da lui interpretato: "Voglio finire alla grande, non vedo l'ora". Il 25/o film della saga più longeva della storia del cinema è previsto in uscita a novembre del 2019.