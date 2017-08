Madonna torna in Puglia, compleanno in una masseria

Stella and And Estere hear Holiday for the first time! 😂🏖🌈⛱🎉💯🤡😍😍🗣 Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 13 Ago 2017 alle ore 17:33 PDT

Per il secondo anno consecutivo vacanze pugliesi per la rockstar, evidentemente stregata dal Salento. L’artista statunitense è atterrata all’aeroporto di Brindisi con un jet privato e, come lo scorso anno, si trova ora nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino. Stavolta con lei ci sono anche Stella ed Estere, le due gemelline del Malawi che ha adottato, oltre agli altri quattro figli. A quanto si è appreso la cantante festeggerà in Puglia il suo compleanno (è nata il 16 agosto): vacanze in famiglia, insomma. A differenza del 2016, quando invece era accompagnata da un gruppo di amiche. I fan italiani attendono impazienti il racconto su Instagram, social su cui Madonna è molto attiva, della permanenza salentina. Molte infatti erano state le foto pubblicate l’anno scorso.