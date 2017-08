Angelina Jolie ci ripensa, stop al divorzio. "Brad si è disintossicato"

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è riuscito a disintossicarsi dalla sua dipendenza da alcol esarebbe pronta a riaccoglierloI Brangelina, la coppia d'oro di Hollywood, scoppiata nel 2016, potrebbero tornare a far sognare i loro fan. La Jolie avrebbe fermato le pratiche del divorzio. A riportare la notizia è 'Us Weekly', secondo cui i due non hanno più consegnato i documenti necessari a ufficializzare la loro separazione. Il motivo, secondo la fonte citata dalla rivista, è che Angelina sarebbe ancora innamoratissima di Brad e quindi pronta a riaccoglierlo visto che è riuscito a disintossicarsi dalla sua dipendenza da alcol."In questo periodo ho dovuto fare i conti con la mia debolezza e i miei fallimenti" aveva raccontato Pitt a GQ. "Bevevo troppo e nell'ultimo anno la situazione era diventata insopportabile. Ora però non tocco più un goccio, bevo solo succo di mirtilli e acqua gasata". Ora potrebbero dunque esserci i presupposti per riunire la numerosissima famiglia.