Domenica 9 Aprile 2017, 10:22

#BallandoConLeStelle triste siparietto su marla maples, ancora una volta una donna definita con l'uomo che l'ha scelta per qualche anno. — Luciana (@toosoonmadeglad) 8 aprile 2017

Milly Carlucci che ha esaltato Marla Maples in qualità di ex moglie di Trump, ieri #BallandoConLeStelle al suo peggio #bruttatv @RaiUno — carotelevip (@carotelevip) 9 aprile 2017

Manca poco alla semifinale die la gara tra i vip si fa sempre più difficile. Durante il settimo appuntamento dello show condotto da Milly Carlucci ha indossato le scarpette di "Ballerina per una notte"ex moglie di Donald Trump. Polemiche contro la trasmissione che ha scelto di chiamarla come ballerina per una notte solo perché diciotto anni fa è stata la moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Milly Carlucci replica che è dal 2011 che prova a contattarla ed è felice di esserci riuscita.La Maples è un'ex modella e attrice e attualmente una guru del lifestyle. Marla ha affrontato un vero e proprio "tour de force" per imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione è stata valutata dalla Giuria presente in studio.Marla Maples si è sposata con il magnate diventato presidente degli Stati Uniti nel 1993 e si è separata 4 anni dopo, nel 1997. L'attrice però ha confessato di amarlo ancora. La loro unione rappresentò uno scandalo perché Trump lasciò la moglie Ivana per lei. Dal matrimonio è venuta alla luce Tiffany, nata il 13 ottobre 1993. Maples è apparsa in alcuni importanti film come "Decisione critica", "Black and white" e in tv è una celebrità. L’8 marzo dello scorso anno ha partecipato alla 22esima edizione di "Dancing with the Stars", il format originario da cui è tratto il nostro Ballando con le Stelle. Fu eliminata dopo poche puntate ma si distinse per le sue performance.Tanti i tweet che hanno sottolineato la stranezza della scelta dell'ospite.Le coppie si sono cimentate in nuove e originali coreografie per dimostrare tutti i progressi sulla pista da ballo. I Vip esclusi dalla competizione nelle precedenti settimane, invece, hanno avuto la possibilità di esibirsi nuovamente di fronte a Giuria e pubblico per rientrare in gara e proseguire il cammino verso la finalissima del 29 aprile. I primi quattro in classifica (Fabio Basile, Alba Parietti, Oney Tapia e Xenya) sono passati direttamente in semifinale, mentre gli altri quattro si sono sfidati ancora. Antonio Palmese ha battuto Simone Montedoro, mentre Martin Castrogiovanni ha superato Giuliana De Sio, che viene eliminata definitivamente.

