Ballando, Giuliana De Sio mostra gli 'effetti collaterali': "Non mi posso più sedere" -Guarda

Sabato 8 Aprile 2017, 20:39

Dopo l'ultima sfuriata della scorsa puntata a "mostra gli effetti collaterali del programma, per dimostrare che è fatto di grandi sacrifici e molto allenamento.Dopo aver minacciato di andarsene, probabilmente perché provata dalle dure ore di lavoro e dalle continue posizioni sfavorevoli in classifica, Giuliana è stata invitata dal pubblio a rimanere, così è tornata in pista con il suo maestroper allenarsi e provare le nuove coreografie. Il lavoro non è certo diminuito e l'attrice ha voluto darne una dimostrazione attraverso il suo profilo su Facebook.La De Sio mostra dei grossi lividi sulle gambe e commenta: "Per quelli che pensano che a 'Ballando con le stelle' ci si vada a divertire", e aggiunge con un secondo scatto: "Non mi posso più sedere".

