BALLANDO CON LE STELLE, DE SICA DIFENDE GIULIANA DE SIO: "SHOW CAFONE. MEGLIO SE NON AVESSI PARTECIPATO"

Martedì 11 Aprile 2017, 13:55

di Ida Di Grazia

L'esperienza diall'interno di Ballando con le Stelle si può considerare tra le più travagliate della storia dello show di Rai 1. L'attrice da subito ha vissuto male i giudizi ricevuti e allo stesso tempo la giuria non le ha risparmiato davvero nulla.Dalla parte dell'attrice napoletana si sono schierati in molti, tra cui ancheche sulla pagina Facebook dell'amica ha scritto: "Cara Giuliana, purtroppo gli unici momenti accattivanti per molti sono quelli che ti riguardano in una trasmissione noiosa e cafona. Mi dispiace tanto per te e Milly Carlucci che stimo. Forse era meglio se non avessi partecipato. Ti abbraccio".L'attore romano però poi fa una precisazione :"Ho scritto che mi dispiace per Milly che stimo. Ma trovo lo show molto cafone: dal lampadario alle parrucche ad alcuni giudici che sono ancora più cafoni dei balli ai costumi. No non è un bello spettacolo. E l 'unico divertimento per alcuni sta nel vedere trattare male delle signore che purtroppo hanno deciso di partecipare per svariati motivi loro. Solo Milly Carlucci è una vera professionista così come l orchestra. Il resto è roba molto mediocre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA