Amici, tutti pazzi per Riccardo Marcuzzo: è lui il vincitore?

Venerdì 7 Aprile 2017, 18:00

di Ida Di Grazia

Sony, Sugar, Warner e Universal, sono ben quattro le case discografiche che hanno proposto un contratto aFaccia da schiaffi e sguardo che fa impazzire le ragazzine, tocca all'allievo della squadra blu decidere con chi andare. E le case discografiche, si sa, si muovono solo se vedono una "gallina dalle uova d'oro", e gli inediti di Riccardo "Sei mia" e "Diverso" si sono sempre classificati ai primi posti, per questo motivo sembra sempre più probabile la sua vittoria ad Amici 16.Buone possibilità anche per Federica Carta, tre proposte per lei, mentre la Warner è interessata a Thomas e Shady.Nessuna richiesta invece per Mike Bird.

