Amici, Morgan: "Qui per pagare i debiti. Lo Strego? Un misunderstanding"

Venerdì 7 Aprile 2017, 17:57

MILANO – “Perchéparla di musica, altrimenti mi romperei”,spiega il motivo per cui ha deciso di diventare coach all’interno della scuola di “Amici”: “E poi perché ho bisogno di denaro per estinguere i debiti accumulati a causa dei miei commercialisti che per quindici anni non hanno pagato le tasse”.Il giudizio sul programma è comunque positivo (“uno dei pochi programmi intelligenti della televisione: è una specie di talk show con Maria De Filippi che ne è la regina”) e ritiene il suo atteggiamento sempre “trasparente”: “Io cerco di essere il più trasparente possibile, nel bene e nel male. Lo so ho pagato caro la mia trasparenza: dopo quella famosa intervista sulla tossicodipendenza non sono più credibile, non ho più fatto un disco e da quel momento mi hanno tolto le figlie. La mia vita si divide in due, prima e dopo quell’intervista, ora devo gridare per fami ascoltare”.Dispiaciuto anche per le polemiche con Lo Strego, eliminato dal serale: “Mi è dispiaciuto quando è stato eliminato, mi ha fatto molta tenerezza, avrei voluto sviluppare di più il nostro rapporto. Ho letto delle sue dichiarazioni forse tra noi c’è stato un misunderstanding”.

