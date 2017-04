Amici, parlano gli alunni di Morgan: "Lo stimiamo, ma abbiamo bisogno di un vero coach"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 16:26

Continuano le polemiche ad Amici. Dopo gli scontro e le battute tra Morgan, Elisa e Maria anche i protagonisti della squadra bianca si esprimono sul recente abbandono del loro coach. «Stimiamo Morgan come artista» ma «abbiamo bisogno di un vero coach. Lui non c'era mai, non faceva lezioni singole con noi, non ci seguiva sul piano didattico, si limitava a spiegarci il significato dei pezzi. E anche in puntata parlava più delle canzoni che di noi».Sono chiari e decisi Mike Bird e Shady nello spiegare perché insieme al ballerino Sebastian hanno chiesto alla produzione di Amici di cambiare direttore artistico/coach alla squadra dei Bianchi. Tensione che ha portato all'addio al programma del leader dei Bluvertigo. «Siamo tristi per le sue dichiarazioni sui giornali -aggiunge il 23enne Mike Bird - non è vero che siamo sempre controllati, nel programma c'è grande libertà».L'unica cosa che «la produzione ci ha chiesto di non dire è il nome del nuovo coach (in pole position Emma ndr) che già conosciamo» aggiunge Shady. Il nome infatti verrà annunciato ufficialmente la prossima settimana. La posizione su Morgan dell'altro membro della squadra, il cantante 16enne Thomas (assente oggi perché a scuola) sembra fosse più morbida, ma «è bene chiederla a lui» dicono i 'compagnì bianchi.

