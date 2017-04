Tamagotchi, torna dopo 20 anni: di nuovo in vendita, ecco come averlo

Mercoledì 12 Aprile 2017, 14:42

A volte ritornano e anche il famosoche sembrava depositato nella memoria dei trentenni, rispunta a 20 anni dall’uscita per "insegnare" ai ragazzi come crescere un animaletto virtuale. L’azienda produttrice Bandai ha deciso di celebrare l'anniversario del mitico apparecchio tascabile con una riedizione della prima versione del gioco, quella con sei bestiole da accudire.A differenza dell'originale del 1997 la nuova versione ha una dimensione ridotta. Il cucciolo della Bandai è stato un precursore di tutti quei videogiochi moderni. “Tamago” in giapponese significa “Uovo” e l'oggetto al tempo ebbe un successo enorme con 80 milioni di pezzi a un costo intorno ai 18 dollari. Oggi si trova su Amazon a prezzi che superano i 100 dollari.Il “nuovo Tamagotchi” è invece in vendita solo in Giappone al vecchio prezzo di 1,500 yen (circa 13.50 dollari).In questi 20 anni l’evoluzione del Tamagotchi non si è fermata. La versione più aggiornata è uscita a giugno 2016, si chiama Tamagotchi M!X, è a colori, e assegna ai cuccioli nati i tratti fisici di mamma e papà.

