Riuscite a trovare l'uovo nascosto tra i fiori? Il nuovo rompicapo che fa impazzire il web

Martedì 11 Aprile 2017, 15:36

di Federica Macagnone

Con Pasqua alle porte è arrivato puntuale sul web il nuovo rompicapo destinato a far impazzire gli amanti delle sfide estreme: un intricatissimo puzzle costituito da molti fiori (realizzato, neanche a dirlo, dalla ditta di floricoltura Bloom & Wild) in mezzo ai quali si nasconde un uovo. Riuscire a individuarlo non è semplicissimo, soprattutto se ci si predispone mentalmente a cercare il classico uovo incartato e infiocchettato: come "aiutino" si può dire solo che si tratta di un uovo allo stato naturale, senza abbellimenti.Il test sta già facendo perdere la testa a centinaia di persone, esattamente come si auguravano alla Bloom & Wild quando lo hanno realizzato: «Volevamo creare un disegno che rendesse difficoltosa la "caccia al tesoro" mimetizzando al meglio il nostro uovo, e a quanto pare ci siamo riusciti».Per tutti coloro che si arrenderanno, o che neanche vorranno tentare la ricerca, ecco la soluzione: l'uovo è nel quadrante in alto a sinistra, sotto il fiore blu.

