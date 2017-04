Le ragazze in spiaggia finiscono nel servizio, la loro reazione è epica -Guarda

Mercoledì 12 Aprile 2017, 12:46

Jugando a las palas xd has sido troliado pic.twitter.com/UmhoIRr2tz — k o r a h (@Korah_FF) 10 aprile 2017

Erano andate a prendere un po' di sole e a fare un bagno fuori stagione, anche grazie al caldo anomalo, ma si sono ritrovate alle spalle di un inviato del tg e hanno conquistato un'intera nazione.Protagoniste dell'impresa sono state due ragazze madrilene, di nome Isabel e Laura, che si trovavano in vacanza sulle coste della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. In questi giorni, nella zona, si sono registrate delle temperature decisamente anomale: oltre 30°C le diurne, con notturne non inferiori a 20°C. Valori che, sulle coste atlantiche della Galizia, di solito vengono raggiunti solo nel mese di agosto. Per questo motivo le spiagge galiziane sono state prese d'assalto e durante il classico servizio 'balneare' del tg un inviato dell'emittente 'La Sexta', a Marin (Pontevedra), è stato vittima inconsapevole di un 'trollaggio' epico. Lo ha raccontato anche il portale Gonzoo Isabel e Laura, alle loro spalle, hanno infatti iniziato a giocare a racchettoni, ma... senza racchetta né pallina. E mentre il video, diventato virale, ha fatto ridere tutta la Spagna, nessuno ha pensato alla compostezza dell'inviato, quasi olimpica. In breve tempo le due ragazze, che si definiscono «madrilene e orgogliose», hanno conquistato il paese e si sono godute la loro meritata, seppur effimera, celebrità.

