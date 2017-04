Il poliziotto: "Così si scendono le scale in bici". Poi il disastro -Guarda

Mercoledì 12 Aprile 2017, 11:02

Stava mostrando ad alcuni ragazzini come scendere le scale in bicicletta, ma la sua prova, che dovrebbe essere eseguita ad occhi chiusi, è stata un disastro.Come riporta 20minutos , il protagonista di questo video è un poliziotto scozzese che vive e lavora nella regione del South Ayrshire. Ogni giorno l'uomo pattuglia le zone che gli vengono assegnate, principalmente marciapiedi e spiagge, in sella alla sua bici. Quando però ha deciso di dare dimostrazione delle sue abilità, qualcosa è andato storto e l'agente ha rimediato una rovinosa caduta.

