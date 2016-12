IL CARROATTREZZI RIMUOVE L'AUTO, MA QUALCOSA VA STORTO

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 13:19

La rimozione degli autoveicoli in divieto di sosta? È cosa buona e giusta. Il problema, semmai, sorge nel momento in cui la punizione diventa un danno.Quello che è accaduto a Mosca pochi giorni fa ne è l'esempio: gli addetti di un carroattrezzi della capitale russa stavano infatti posizionando un'auto, quando per ragioni ancora da accertare una parte meccanica della gru si è staccata e ha distrutto la vettura. Errore umano o guasto? Probabilmente il proprietario dell'auto avanzerà una richiesta di risarcimento danni alle autorità che lo avevano giustamente punito...

