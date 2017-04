Il bimbo gioca un po' troppo con la scollatura, la polemica sul web: "È malato"

Martedì 11 Aprile 2017, 20:39

Il gesto di un bambino di due anni,ha scatenato il putiferio sul web. In un video pubblicato su Instagram dalla modella canadesesi vede il piccolo giocare con la sua scollatura e afferrare il suo seno. La ragazza appare sorpresa e divertita, ma il web si divide.Per alcuni è soltanto un gesto innocente e comune tra i bambini, ma altri internauti ci vanno giù pesante parlando di "video malato". Tilli, da Toronto, ha respinto le accuse e si è difesa, come riporta il sito Unilad : "Ho trovato l'episodio esilarante, ma sono disgustate da alcune delle risposte raccapriccianti di ragazzi benpensanti"."Tante persone non hanno mostrato senso dell'umorismo e hanno preso il tutto troppo sul serio. Stiamo comunicando a un bambino che è un futuro mostro sessuale. Andiamo, ha solo due anni!", conclude la modella.

