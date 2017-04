Giochi e scommesse, vinti in un anno 1,5 miliardi di euro in Abruzzo

Mercoledì 12 Aprile 2017, 16:37

Giochi e scommesse: in Abruzzo nel 2016 sono state registrate vincite per 1,5 miliardi di euro, cifra in linea con quella dello scorso anno e pari al 2,6% del totale nazionale, come risulta dai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Agipronews. La spesa complessiva in regione è stata di 470 milioni, in aumento sui 416 milioni del 2015.Sugli apparecchi da intrattenimento, slot e Vlt, gli abruzzesi hanno speso 261 milioni. In termini di spesa segue il Lotto, con 86 milioni, terzo posto per lotterie e Gratta e Vinci con 73 milioni. Per il SuperEnalotto la spesa è stata di 19 milioni, nelle sale bingo sono stati spesi 11 milioni mentre sulle scommesse sportive il dato regionale è a 13 milioni. Sulle scommesse virtuali – eventi che si giocano su terminali in agenzia o sul web - la spesa totale in Abruzzo è stata di 4 milioni di euro.Quanto alle verifiche, nel 2016 in Abruzzo ci sono stati ben 532 controlli e nel settore degli apparecchi da intrattenimento e 90 per le scommesse. Questo il bilancio delle verifiche effettuate in Abruzzo dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come riporta il “Libro Blu” sul 2016. Dalle verifiche effettuate, riporta Agipronews, l'imposta accertata è stata di oltre 210 mila euro per gli apparecchi e 20mila euro per le scommesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA