Capodanno in coppia? Ecco i migliori viaggi last minute in tutta Europa

Come festeggiamo l’arrivo del 2017? Dove andiamo? Non pensi che sia ormai tardi per decidere qualcosa? Le domande che più fanno tremare in questo periodo dell'anno le coppie di tutta Italia possono finalmente avere una risposta con momondo.it . La piattaforma digitale di ricerca voli, hotel e auto a noleggio ispira le coppie di viaggiatori italiani con una classifica di destinazioni per regalarsi un’avventura last minute davvero speciale. Ecco allora 5 splendide idee per organizzare con semplicità, velocità e un occhio al portafoglio un’indimenticabile vacanza fra tradizione, divertimento, romanticismo e arte.Palermo – Per la coppia affascinata dalla tradizione italianaPalermo ha una storia incredibile in grado di coinvolgere a appassionare le coppie di turisti di tutte le età offrendo delle perle da vedere almeno una volta nella vita, accompagnati da un clima dolce e avvolgente, relativamente caldo. Tra templi greci, chiese barocche, residenze arabe, romane, bizantine e maestosi teatri neoclassici il piano alla scoperta dei luoghi d’interesse della città è ricco ed entusiasmante. Ma non è tutto. La più classica delle feste nel centro storico di Palermo, regalerà un cenone di Capodanno con i fiocchi, grazie alle prelibatezze della cucina locale, da gustare in uno dei tanti ristoranti accessibili per tutte le tasche. E per chi desidera restare sintonizzato su note italiane, Palermo ha in serbo un ricco calendario di concerti per salutare il vecchio ed accogliere il nuovo in compagnia di tante persone festanti.* Voli Milano – Palermo: a partire da € 221 andata e ritorno!* Voli Roma – Palermo: a partire da € 85 andata e ritorno!Londra – Per i mondaniLe occasioni per salutare l’alba del 2017 a Londra non mancano: la tradizione londinese offre infatti una vasta scelta di attività sparse qua e là per la metropoli, aperte a tutti, tra locali, feste in piazza ed eventi pubblici e privati. La più importante è quella lungo il Tamigi dove in compagnia di migliaia di persone sarà possibile assistere ad uno spettacolo indimenticabile: in circa 2 milioni si apposteranno lungo il fiume a partire dalle ore 16.00 del 31 dicembre, armati di spumante alla mano, in attesa dello stupefacente show pirotecnico. L’altro grande evento del Capodanno a Londra è in Trafalgar Square dove ai piedi dell’immenso albero di Natale donato ogni anno dalla Norvegia, prenderà vita un’immensa discoteca a cielo aperto che farà ballare tutti fra concerti e brindisi. Se però il ventoso e piuttosto fresco clima di Londra non dovesse proprio fare per voi, è possibile scegliere uno dei migliori locali della città per vivere festeggiamenti ad alto grado di divertimento fra djset e dancefloor per tutti i gusti musicali.* Voli Milano – Londra: a partire da € 132 andata e ritorno!* Voli Roma – Palermo: a partire da € 187 andata e ritorno!Praga – Per chi ama le fredde temperatureSe il desiderio è quello di passare il Capodanno strettamente avvinghiati in un caldo abbraccio capace di sconfiggere il rigido freddo, magari sotto la neve e in compagnia di altri turisti, Praga è la meta giusta per voi. Il suggerimento è quello di organizzarsi in anticipo per evitare contrattempi e stabilire dove aspettare l’arrivo della mezzanotte: davanti all’orologio astronomico della piazza principale di Stare Mesto con tanto di fuochi d’artificio, nella rumorosa piazza Venceslao (dove viene fatto esplodere qualsiasi tipo di petardo), sul Ponte Carlo o sulla collina Petrin, per una tranquilla serata a due. A parte la notte di San Silvestro capace di ripagare la scelta di viaggiare in questa città, Praga è in grado di stupire fin dal primo momento: basterà ad esempio prendere la metropolitana una volta per trovare una delle stazioni più belle e suggestive del mondo.* Voli Milano – Praga: a partire da € 176 andata e ritorno!* Voli Roma – Praga: a partire da € 190 andata e ritorno!Atene – Per gli appassionati di storiaLa culla della civiltà occidentale è la più longeva tra le capitali europee con i suoi 3500 anni di storia, meta ideale per chi desidera salutare l’arrivo del 2017 avvolto in un piacevole clima dalle temperature miti. Il cuore pulsante della Grecia offre un capodanno tradizionale a base di melograni maturi e “Calanda” una melodia che rende omaggio a San Basilio, festeggiato il 31 dicembre, e che corrisponde al nostro Babbo Natale. Sarà emozionante e originale unirsi agli ateniesi e percorrere le strade della città intonando questo tipico canto. Il centro vibrante delle celebrazioni è piazza Syntagma: dopo una tappa obbligatoria presso l’Acropoli e l’Agorà è consigliato infatti dirigersi lì per unirsi ad una festa suggestiva aperta a tutti, assistendo al vivace concerto e ai romantici fuochi di mezzanotte senza tremare dal freddo.* Voli Milano – Atene: a partire da € 221 andata e ritorno!* Voli Roma – Atene: a partire da € 202 andata e ritorno!Parigi – Per la coppia romantica amante della cucinaSebbene Parigi possa essere considerata come una delle città più care al mondo, ha il suo lato assolutamente economico che consente di godere al massimo del suo essere incantevole con un budget ridotto. Un esempio pratico sono i mezzi pubblici: dalle ore 17 del 31 dicembre fino alle ore 12 del primo gennaio del nuovo anno, la RATP (rete dei trasporti pubblici di Parigi) mette a disposizione metropolitane a costo zero. Anche all’ultimo dell’anno è poi possibile trovare dei ristoranti a buon prezzo e di buona qualità in due punti nevralgici facilissimi da raggiungere: Saint Michel la zona più turistica che gode di una vastissima scelta di locali alla mano in stile parigino, e il quartiere Latino dove gustare la tipica cucina francese a base di calda fondue di formaggi o raclette nella rue Mouffetard. Proprio per il cenone del 31 dicembre quest’ultima opzione è l’ideale perché i menù sono alla carta e non hanno un prezzo fisso. La capitale francese saprà quindi continuare a sorprendere con la sua atmosfera unica e magica degna di un film.* Voli Milano – Parigi: a partire da € 166 andata e ritorno!* Voli Roma – Parigi: a partire da € 285 andata e ritorno!Lasciati ispirare da momondo.it alla scoperta di altre destinazioni per le vacanze natalizie *I prezzi indicati corrispondono ai prezzi minimi rilevati su momondo in data 19 dicembre 2016 per voli con date di partenza e ritorno comprese tra il 31 dicembre 2016 e il 4 gennaio 2016. Potrebbero essere soggetti a variazioni.

