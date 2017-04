Avvistamento UFO da un aereo in volo. Si tratta di un fake? Ecco la verità -Guarda

Martedì 11 Aprile 2017, 19:19

Da qualche giorno gira sul web ilavvenuto nei cieli della. Il filmato, girato dall'oblò di un aereo, è diventato presto virale e in molti si chiedono se sia uno un reale incontro ravvicinato. Addiritura si sarebbe sfiorata latra il velivolo e l'oggetto non identificato.A svelare l'inganno è stato il noto sito Ufo of interest , che da tempo si occupa di smascherare le bufale relative agli avvistamenti alieni. Il canale da cui proviene il video è pieno di filmati manipolati e anche questo lo è, come spiegano e dimostrano gli esperti.

